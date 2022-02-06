Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии совершат совместный визит в Украину

7-8 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщили в МИДе.
Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в субботу, первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата — продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации.
В информации отмечается, что Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет «дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства».
Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
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