Перед визитом в Украину глава МИД ФРГ заявила о безоговорочной поддержке нашей страны

В ходе своего визита в Украину министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок намерена развеять сомнения в том, что Германия стоит на стороне Киева в конфликте с Россией. «Я вновь предельно четко поясню нашу позицию: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7 мы без всяких оговорок выступаем за территориальную целостность страны и на стороне народа Украины», — заявила она в понедельник, 7 февраля, перед отъездом в Украину с двухдневным визитом.

«На любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины мы совместно ответим жесткими, очень конкретными мерами», — заверила Бербок, не уточнив, будут ли эти ответные шаги включать отказ Германии от российского газопровода «Северный поток — 2».

По словам немецкого министра, совершая уже вторую поездку в Украину менее чем за месяц, она продолжает «то, чем занимается дипломатия: усилия по мирной разрядке опасных конфликтов», однако по тому, как в последние недели развивается ситуация между Украиной и Россией, «можно было понять, что это не так-то просто».

«В то же время, наблюдая за размещением российских войск в приграничной с Украиной зоне, военными маневрами и другими угрожающими жестами и провокациями, мы все осознаем, что поставлено на карту: на карту поставлено не что иное, как мир в Европе», — подчеркнула глава МИД Германии.

Бербок выразила восхищение благоразумием, с которым люди в Украине действуют во взрывоопасной ситуации: «Они живут в постоянном страхе эскалации, пытаясь пережить еще одну зиму в тяжелой гуманитарной ситуации, не видя перспектив — и все это в центре Европы».

Министр сообщила, что она не ограничится переговорами в Киеве, а отправится на линию соприкосновения на востоке Украины между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе, где намерена выслушать местных жителей и «из первых уст узнать об их опыте, впечатлениях и проблемах».

В Киеве Бербок посетит мемориал в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов, а также военный госпиталь в Киеве, финансовую поддержку которому оказывает Германия, отмечает агентство dpa.