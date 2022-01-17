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Спор «Монобанка» с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском суде

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Спор «Монобанка» с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском суде

Юридический спор между владельцами «Монобанка» и Дмитрием Дубилетом не урегулирован. Если стороны не найдут конструктивного решения, дело будет рассматриваться в английском суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий юридической компании AVELLUM, представляющая интересы одного из акционеров «Монобанка».

«Сейчас спор между владельцами „Монобанка“ и господином Дмитрием Дубилетом не урегулирован, хотя стороны провели несколько раундов предметных переговоров. Если эти переговоры в конечном итоге не приведут к конструктивному решению, которое устроит все стороны и защитит интересы „Монобанка“ и всех его участников, спор, скорее всего, будет решаться в английском суде», — сообщили в компании в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, юристы прокомментировали недавнее привлечение инвестиций Fintech Farm, которая принадлежит Дмитрию Дубилету.

«Привлечение господином Дубилетом инвестиций напрямую не влияет на ситуацию и возможное развитие конфликта. В то же время при рассмотрении спора английский суд может применить достаточно широкий перечень обеспечительных мер в отношении имущества ответчиков, включая компанию Дубилета Fintech Farm. Если английский суд решит заморозить счета и активы на время рассмотрения спора, это может повлиять даже на средства инвесторов», — резюмировали в AVELLUM.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-совладелец «Монобанка» Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане Leobank. Проект Дубилета визуально оказался очень похожим на «Монобанк». После этой новости появилась информация о конфликте «Монобанка» с Дубилетом.

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Ранее СМИ писали, что весной 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления «Приватбанка» Александра Дубилета в связи с подозрением в причастности к растрате.

Дмитрий Дубилет, Монобанк
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