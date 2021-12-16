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На карточки «еПоддержка» начали поступать первые «тысячи Зеленского»

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На карточки «еПоддержка» начали поступать первые «тысячи Зеленского»

Государственный ПриватБанк по состоянию на 16 декабря за сутки оформил 1 млн карточек в рамках проекта «еПоддержка» для выплат «ковидной тысячи», что в 2,1 раза больше, чем за первые сутки оформил виртуальный monobank (481,3 тыс. карт по состоянию на 8 декабря), сообщили банки в четверг.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, 230 тыс. клиентов банка уже получили средства в четверг.

Ранее он сообщил, что около полмиллиона клиентов, подавших заявки в «Дие», получат деньги уже сегодня, 16 декабря. С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в «Дии») monobank будет зачислять средства мгновенно после одобрения заявки «Дие».

По информации monobank с момента запуска услуги по открытию карточек «еПоддержка» 9 декабря по состоянию на 16 декабря открыл 1,314 млн таких карточек.

Как сообщалось, Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк стали первыми, присоединившимися к программе «еПоддержка» вакцинированным гражданам по выплате 1 тыс. грн. Отмечалось, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.

ПриватБанк и Ощадбанк 15 декабря запустили возможность открытия карточек в рамках проекта «еПоддержка». Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении «Дия» подать заявление на получение 1 тыс. грн, выбрать номер карточки для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных.

По условиям программы карточки будут действовать четыре месяца со дня получения средств. Соответственно, зачисленные средства необходимо израсходовать за этот период.

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Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021, каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, в настоящее время вакцинировано против COVID-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионах страны более 50% взрослого населения вакцинированы по крайней мере одной дозой.

ПриватБанк, Монобанк, тысяча Зеленского
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Четверг, 16 декабря 2021
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