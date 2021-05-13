Украина и Франция заключили соглашений более чем на 1,3 млрд евро

Правительство Украины и правительство Французской Республики заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 евро.
Согласно сообщению пресс-службы украинского правительства, подписание документов состоялось в рамках официального визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэра в Киеве.
«По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заключенные межправительственные соглашения будут способствовать развитию страны, улучшению жизни украинцев и повышению уровня кооперации с Французской Республикой», — говорится в сообщении.
В частности, стороны подписали соглашения, которые предусматривают реализацию проектов по: поставке 130 электровозов компанией Alstom на общую сумму до 900 млн евро, с уровень локализации производства 35%; поставке специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро; улучшению водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро; улучшению водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро.
«Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства», — отметил Шмыгаль.
Со своей стороны министр экономики, финансов и восстановления Франции подчеркнул, что Украина имеет значительный экономический потенциал и возможности, и добавил, что в Украине и Франции много общего для того, чтобы вместе работать на будущее.
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