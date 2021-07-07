Украина получит 130 новых грузовых электровозов из Франции

Украина в рамках ратифицированного межправительственного соглашения получит 130 новых грузовых электровозов из Франции для обновления подвижного состава «Укрзализныци», заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«1 июля в Верховной Раде было ратифицировано соглашение между правительствами Украины и Франции, благодаря которой мы получим 130 новых грузовых электровозов, в которых нуждается Украина. Это мы делаем совместно с компанией ALSTOM. Это большой проект для нашей страны, потому что в таком количестве уже никто давно не видел обновления подвижного состава «Укрзализныци», — сказал он на всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика» в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он добавил, что «в настоящее время большинство электровозов, которые находятся в распоряжении „Укрзализныци“, —70-80-х или 90-х годов».
«При этом 90-х годов очень мало. Мы сейчас обновляем состав для того, чтобы «Укрзализныця» быстрее обрабатывала все грузовые перевозки, чтобы не было проблем с наличием тяги и для увеличения и улучшения экономической составляющей «Укрзализныци», — добавил Тимошенко.
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