Украина обсуждает с ЕС создание телеканала для борьбы с дезинформацией из РФ

Киев и Евросоюз обсуждают возможность создания телеканала, на котором будут рассказывать о борьбе с российской дезинформацией в Украине. Об этом заявил в воскресенье президент Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

«Отдельный вопрос... относительно безопасности на Донбассе — это информационная политика. Мы развиваем платформу. Кстати, сегодня ведется обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет... за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место в Украине, — это борьба против российской дезинформации», — сообщил президент.