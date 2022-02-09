Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в годы правления страной тайно летал в Лондон и встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии.
«У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон», — сказал в среду Саакашвили в Тбилисском городском суде, где проходит заседание по делу о растрате госсредств до 9 млн лари (около $3 млн).
Вместе с тем, бывший президент не стал указывать точную дату, когда он проводил встречи с Лукашенко, ссылаясь на секретность данных о его перелете в британскую столицу.
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко заявил, что не исключает признание независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти.
МИД Грузии в понедельник распространил комментарий пресс-спикера Мариам Нарчемашвили, в котором говорится, что вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии Беларусью не стоит на повестке дня с учетом грузино-белорусских двусторонних отношений.
В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения.
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