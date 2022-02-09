Кулеба считает, что РФ пытается взять реванш за проигрыш СССР в «холодной войне»

Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в «холодной войне», поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Важно всем осознавать, что речь идет не только об угрозах безопасности Украины, речь идет о безопасности всей Европы, и здесь наши с Хосе Мануэлем позиции совпадают. Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в „холодной войне“, потому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы, и от того, как большое европейское сообщество пройдет этой кризис, будет зависеть будущее европейской безопасности и каждой отдельной европейской страны», — сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в Киеве в среду.
Он указал, что особое внимание на переговорах министры уделили вопросам текущей ситуации с безопасностью, прежде всего на украинско-российской и украинско-белорусской границах, а также в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
Кулеба выразил благодарность Испании за поддержку санкций ЕС против России в связи с оккупацией Крыма и агрессией на Востоке Украины, которые уже были применены, начиная с 2014 года, а также за готовность Испании поддержать санкции в случае новой агрессии РФ против Украины.
Он подчеркнул, что сегодня ситуация остается напряженной, но контролируемой. Дипломатия продолжает работать над снижением напряжения.
Кроме того, глава МИД проинформировал, что он и Альбарес также обсудили повестку дня двусторонних украинско-испанских отношений, политический диалог и очертили дальнейшие перспективы развития отношений между странами.
«Особое внимание в этом контексте мы уделили дальнейшему развитию торговли и инвестиций. Испания является самым большим импортером украинской аграрной продукции в ЕС. Но мы также можем очень много делать в IT-секторе, возобновляемой энергетике, потому все эти вопросы нам надо сдвинуть с места в интересах наших стран и экономик», — добавил он.
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