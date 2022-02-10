Британия заявила о планах РФ создать предлог для вторжения

Британская разведка получила данные о подготовке Россией операции «под чужим флагом», чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, передает Reuters.

Кроме этого, глава Минобороны предупредил о планах России по осуществлению кибератак и иных дестабилизирующих действий в отношении Украины. «Русские все еще наращивают свои батальонные тактические группы... Вскоре они планируют начать ядерные стратегические учения, и мы наблюдаем их возросшую активность по другим направлениям», — сказал он.

Уоллес также предупредил президента России Владимира Путина о недопустимости вторжения в Украину и напомнил, что «никто никогда не выиграет от агрессивного вторжения в суверенное государство».