Генсек НАТО поговорил с Зеленским про поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу ситуации у границ нашей страны, сообщил генсек в Twitter.
«Беседовал с президентом Зеленским о наращивании военной мощи России на Украине и вокруг нее. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего высоко ценимого партнера», — написал Столтенберг. Он добавил, что призывает Россию к деэскалации и дипломатии.
Ту же тему Столтенберг 10 февраля обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, говорится на сайте альянса. Генсек назвал нынешнюю ситуацию «опасным моментом для европейской безопасности». Он отметил, что альянс готов к худшему, но по-прежнему привержен поиску политического решения.
В свою очередь на сайте Офиса президента сообщается, что собеседники обменялись актуальной информацией о дипломатических мерах, которые Украина и Альянс принимают в ответ на угрозы России.
Глава государства поблагодарил за консолидированную позицию стран-членов НАТО о необходимости немедленной деэскалации ситуации со стороны РФ.
Он высоко оценил неизменную приверженность Альянсу политике «открытых дверей», а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы безопасности и определять свой внешнеполитический курс.
Кроме того, президент и генеральный секретарь обсудили модальность участия Украины в Мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты.
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На фоне нарастания напряженности в регионе НАТО планирует увеличить численность своих войск на восточных границах альянса. В частности, Столтенберг заявил, что альянс изучает возможность долгосрочного размещения боевых групп в районе Черного моря в Румынии по аналогии с уже имеющимися группами в странах Прибалтики и Польше.
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