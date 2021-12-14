Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря проведет в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении альянса.

Сообщается, что Столтенберг и Зеленский выступят по итогам встречи с заявлениями.

Напомним, ранее сообщалось о встрече в среду в Брюсселе канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского перед началом саммита Восточного партнерства.