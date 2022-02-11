Байден проведет телефонный разговор с мировыми лидерами по Украине

Президент США Джо Байден в 18:00 по Киеву в пятницу проведет телефонный разговор по ситуации на Украине с лидерами европейских стран и премьер-министром Канады. Об этом сообщил Белый дом.
В разговоре примут участие, помимо премьера Канады, лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Белом доме уточнили, что речь пойдет о «продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию».
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