Байден обсудит сегодня с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден в понедельник по видеосвязи обсудит с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Во второй половине дня президент по защищенной линии связи проведет видеозвонок с европейскими лидерами в рамках наших тесных консультаций и координации с трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на наращивание РФ военного присутствия у границ Украины», — говорится в обновленном графике американского лидера.

Участие в видеозвонке, как ожидается, примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ. Начало беседы запланировано на 22:00 по Киеву, она пройдет в закрытом для прессы режиме.