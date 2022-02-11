Украинского спортсмена не накажут за политический плакат на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не будет наказан за демонстрацию политического плаката на Олимпиаде в Пекине. Об этом СМИ сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», — заявили там.

В пятницу Гераскевич после своего третьего заезда на Играх подошел к видеокамере и продемонстрировал заранее заготовленный плакат. На листе А4, упакованном в файл, был изображен флаг Украины и надпись «Нет войне в Украине» на английском языке (No war in Ukraine).

Согласно регламенту МОК, на олимпийских соревнованиях запрещены любые акции и демонстрации баннеров политического характера — как спортсменами, так и зрителями.

Гераскевич в итоге занял на Олимпиаде 18-е место.