СМИ узнали о названной Байденом дате российского вторжения

Президент США Джо Байден сказал союзникам, что Россия может вторгнуться на Украину 16 февраля, пишет Politico со ссылкой на источник.

В онлайн-переговорах, на которых президент США сделал это предположение, участвовали представители ЕС, НАТО Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии.

Несколько источников в американской администрации сообщили Politico ту же дату. Вашингтон предупредил партнеров, что физическому наступлению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

При этом британский чиновник сообщил газете, что у них «другая интерпретация» разведданных, а два европейских дипломата сказали, что отказываются верить в это.

Politico признает, что информация разведки может быть предварительной и неполной.

Ранее о том, что предполагаемое вторжение может начаться 16 февраля, со ссылкой на источники сообщила Der Spiegel. Собеседники Bloomberg, в свою очередь, говорили о возможном нападении 15 февраля.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу заявил, что предполагаемое российское нападение может начаться до окончания Олимпийских игр в Пекине (20 февраля). Он добавил, что вторжение может начаться с атаки с воздуха и что Россия может атаковать Киев. В то же время Салливан подчеркнул, что Вашингтон не знает точно, принял ли Владимир Путин решение об осуществлении вторжения.