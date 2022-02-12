СМИ узнали о названной Байденом дате российского вторжения

Президент США Джо Байден сказал союзникам, что Россия может вторгнуться на Украину 16 февраля, пишет Politico со ссылкой на источник.
В онлайн-переговорах, на которых президент США сделал это предположение, участвовали представители ЕС, НАТО Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии.
Несколько источников в американской администрации сообщили Politico ту же дату. Вашингтон предупредил партнеров, что физическому наступлению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки.
При этом британский чиновник сообщил газете, что у них «другая интерпретация» разведданных, а два европейских дипломата сказали, что отказываются верить в это.
Politico признает, что информация разведки может быть предварительной и неполной.
Ранее о том, что предполагаемое вторжение может начаться 16 февраля, со ссылкой на источники сообщила Der Spiegel. Собеседники Bloomberg, в свою очередь, говорили о возможном нападении 15 февраля.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу заявил, что предполагаемое российское нападение может начаться до окончания Олимпийских игр в Пекине (20 февраля). Он добавил, что вторжение может начаться с атаки с воздуха и что Россия может атаковать Киев. В то же время Салливан подчеркнул, что Вашингтон не знает точно, принял ли Владимир Путин решение об осуществлении вторжения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016