В Туркменистане закончился коммунизм: отменены бесплатные электроэнергия, газ, вода и соль

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому населению с 1 января 2019 года больше не будет бесплатно предоставляться электроэнергия, газ, питьевая вода и соль. Об этом сообщило агентство «Туркменистан сегодня».

«Одобрить предложения участников заседания халк маслахаты (местных советов — Ред.) Туркменистана по дальнейшему совершенствованию системы предоставления социальных льгот в Туркменистане, и с 1 января 2019 года обеспечивать население Туркменистана электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам», — говорится в сообщении.

В опубликованном агентством документе также говорится, что утрачивает силу постановление о бесплатном потреблении населением электроэнергии, газа и воды, принятое 14 декабря 1992 года и постановление от 14 августа о включении в этот список столовой соли.

Как отмечается в газете «Нейтральный Туркменистан», электричество, газ и вода были в республике бесплатными, но в рамках лимита потребления. Все, что расходовалось сверх него, подлежало оплате, но настолько низкой, что считалось символической.

Бесплатные тарифы на природный газ, электроэнергию, воду и поваренную соль для населения были введены в Туркменистане в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым.