Боррель заверил Кулебу в европейской поддержке

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсудил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вопросы безопасности.

«Поговорил вчера вечером с Дмитрием Кулебой по поводу последних событий, касающихся ситуации в области безопасности», — написал Боррель в своем Твиттере.

«ЕС и его партнеры едины в нашей поддержке Украине. Мы будем действовать решительно в случае дальнейшего проявления агрессии со стороны России», — добавил он.

Как сообщалось, телефонный разговор с Кулебой ранее провел и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа заверил украинского коллегу, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить сильную американскую поддержку Украины в ситуации со все более острой угрозой», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается, что Блинкен заверил собеседника, что РФ столкнётся с «быстрыми и мощными» последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Госсекретарь сообщил Кулебе и об усилиях, нацеленных на деэскалацию напряжённости близ Украины.