В МИД РФ косвенно подтвердили отъезд своих дипломатов из Украины

Россия решила оптимизировать штаты своих загранучреждений в Украине при сохранении основных функций посольства и консульств, сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что посольство и консульства РФ в Украине «продолжат выполнение своих основных функций».

В свою очередь пресс-атташе посольства РФ в Украине Денис Голенко сообщил «Интерфаксу»: «В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме».

Ранее об отъезде дипломатов РФ из Киева сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.