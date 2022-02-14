Министры обороны Украины и Беларуси провели переговоры

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обсудил в понедельник по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым «болевые точки», а также шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе.

«Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся „болевые точки“, а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского военного ведомства в его Telegram-канале.

«Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия», — также заявили в Минске.

«Министры обсудили проведение мероприятий подготовки вооруженных сил и выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам», — отметило ведомство.

Согласно сообщению, во время разговора министр обороны Беларуси Хренин «отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом, Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины». «Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия», — говорится в сообщении.