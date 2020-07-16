Расследование: Ткаченко и Пальчевский через ООО «Украинская мечта» связаны с ближайшим кругом Путина

Министр культуры Украины Александр Ткаченко и предприниматель Андрей Пальчев-ский тесно связаны с российским бизнесом и лоббируют в Украине интересы Кремля. Об этом, как сообщают Вести, говорится в расследовании ветерана АТО, блогера Ярослава Бондаренко.
«Речь пойдет о слуге Коломойского, экс-гендиректоре телеканала „1+1“, ныне министре культуры Украины Александре Ткаченко, уже известном всем, как Саша Трухановский», — отметил блогер.
По его словам, Ткаченко, сразу же после назначения на должность «открыто начал про-водит прокремлевскую политику»: начал защищать российских актеров, которые попали под украинские санкции из-за поддержки оккупации Крыма, а также лоббировать показ в нашей стране российских сериалов.
Нынешний министр культуры Украины тесно связан с крупным российским бизнесом. Так, 22 июня Ткаченко заявил, что продал банкиру Александру Морозову свою долю в «Одесской киностудии».
Примечательно, Морозов является одним из основателей ООО «Украинская мечта».
«Эта компания прославилась продвижением „русского мира“ в Украине», — отмечает Яро-слав Бондаренко.
Одним из владельцев «Украинской мечты» является украинский бизнесмен Андрей Пальчевский — пророссийский политик, выпускник Московского военного института министерства обороны СССР, который готовил кадры для российской разведки.
Но главная фигура в «Украинской мечте» — это российский предприниматель и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«16 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил Дмитриеву установить пря-мые личные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сообщает блогер.
По его данным, Дмитриев должен установить контакт с Зеленским, чтобы обсудить «спорные» вопросы, а также комплекс инвестиционных предложений Украине. На укра-инское направление Дмитриев получил бюджет в 5 млрд долл.
«Кирилл Дмитриев входит в круг ближайшего общения Путина. Путин ему доверяет и прислушивается к его мнению... ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина», — сообщает Ярослав Бондаренко.
Очевидно, что Ткаченко и Пальчевский — это послушные исполнители указаний Дмитриева и других кремлевских кураторов. Судя по их пророссийским заявлениям — этот факт с каждым днем вызывает все меньше сомнений, отмечает издание.
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