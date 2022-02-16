Западные дипломаты поехали в Мариуполь для встречи с Зеленским

Дипломаты европейских государств и организаций направляются в Мариуполь для того, чтобы встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и принять участие в праздновании Дня единения, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Вместе с коллегами направляемся в Мариуполь, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому на праздновании Дня единения», — написал Маасикас в Твиттере в среду.

Он также обнародовал фотографии с самолета, на которых видны посол Испании в Украине Сильвия Кортес Мартин, посол Польши Бартош Цихоцки, посол Эстонии Каимо Кууск, а также посол Германии Анка Фельдгузен.

Посол ФРГ в Украине также обнародовала в Твиттере фото из аэропорта, которая подписала словами: «На пути в Мариуполь, чтобы показать: я поддерживаю Украину».