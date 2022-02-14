Спикер Рады тоже не верит в наступление РФ на Украину

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что никакого наступления в Украину со стороны Российской Федерации в ближайшие дни не будет.
«Безусловно, эта встреча проходила в режиме государственной тайны, поэтому её детали не назовут вам ни я, ни те коллеги, которые выйдут, но все, что происходило, даёт основания для сдержанного оптимизма — что никакого наступления в те дни, о которых говорят, не будет. Это является составляющий информационной атаки против Украины», — сказал Стефанчук журналистам после совещания у секретаря СНБО Алексея Данилова в понедельник.
По словам спикера парламента, на совещании в подтверждение этого был приведены соответствующие факты, соответствующие контрдействия, которые осуществляются правительством нашими коллегами из силового и разведывательного блоков.
Ранее о том, что в ближайшие дни не будет наступления РФ заявил и секретарь СНБО Алексей Данилов.
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