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Зеленский заявил, что украинцев объединяет желание жить в мире

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Зеленский заявил, что украинцев объединяет желание жить в мире

Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон #UAРазом, который проходит на всех украинских телеканалах 16 февраля.

Он обратился к украинцам, которых, по его словам, «объединяет единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми с родителями».

«На все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем Единения, желто-голубые!» — сказал Зеленский.

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Телемарафон проходит с 8.00 до 10.00, а также с 19.00 до 22.00 на всех украинских телеканалах. 16 февраля называли днем потенциального вторжения России в Украине. Ряд СМИ сообщали, что это должно было произойти рано утром, однако по состоянию на 8.00 никаких признаков вторжения не было.

Президент Зеленский учредил 16 февраля 2022 года День Единения.

Владимир Зеленский, отношения с Россией
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Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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