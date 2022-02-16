Зеленский заявил, что украинцев объединяет желание жить в мире

Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон #UAРазом, который проходит на всех украинских телеканалах 16 февраля.
Он обратился к украинцам, которых, по его словам, «объединяет единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми с родителями».
«На все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем Единения, желто-голубые!» — сказал Зеленский.
Телемарафон проходит с 8.00 до 10.00, а также с 19.00 до 22.00 на всех украинских телеканалах. 16 февраля называли днем потенциального вторжения России в Украине. Ряд СМИ сообщали, что это должно было произойти рано утром, однако по состоянию на 8.00 никаких признаков вторжения не было.
Президент Зеленский учредил 16 февраля 2022 года День Единения.
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