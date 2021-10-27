Стефанчук собирается вступить в ЕС вместе с Грузией и Молдовой

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказывается за совместное вступление в Европейский Союз Украины, Грузии и Молдовы.
«Мы очень четко отдаем себе отчет, что Украине будет сложно это сделать одной. Мы хотели бы, чтобы нас рассматривали вместе с другими странами — Грузией и Молдовой. И Украина хочет быть лидером этой группы», — сказал Стефанчук на встрече с главой делегации Европейского Парламента в ПА Евронест, членом делегации Европарламента в Парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС Андриусом Кубилиусом в среду в Киеве.
Как сообщает сайт парламента, Стефанчук также обратил внимание на то, что четко обозначенные перспективы интеграционных устремлений Украины скажутся на скорости и качестве реформ.
«Курс Украины в ЕС неизменен, за этот период мы выполнили определенный объем обещаний и готовы в дальнейшем внедрять необходимые реформы. Но нужно иметь вполне обозримую цель. Мы должны получить конечную точку, куда мы идем. Это будет влиять на скорость и качество происходящих в Украине реформ. Именно поэтому я искренне надеюсь, что вы и дальше будете отстаивать идеи и стремление Украины стать полноценным членом ЕС как лично, так и как председатель делегации Европейского Парламента в ПА Евронест», — подчеркнул он.
Спикер Верховной Рады отметил, что вопрос евроинтеграции объединяет общество и напомнил, что евроинтеграционный курс Украины закреплен в Конституции и в подтверждении этого тезиса 8 октября парламент принял постановление «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС», а на прошлой неделе провел первое внеочередное пленарное заседание, посвященное исключительно евроинтеграционным законопроектам.
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