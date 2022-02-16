Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 с поддержкой Android

Через несколько месяцев после выхода Windows 11 Microsoft выпустила первое крупное обновление для ОС, о чем сообщается в официальном блоге корпорации.

Обновление принесет множество функций, заявленных на презентации, но не попавших в релизную версию Windows 11. Наиболее ожидаемой станет поддержка запуска Android-приложений в среде ОС. Для загрузки мобильного софта и игр предлагается использовать магазин Amazon Appstore. Функция пока будет доступна только пользователям из США, но для энтузиастов остается обходной путь с установкой APK-файлов.

Изменения коснулись панели задач — время и дата теперь доступны для нескольких мониторов, виджет погоды снова в панели, а опция управления звуком доступна для вызовов Microsoft Teams. Встроенный «Блокнот» получил современный дизайн с поддержкой темного режима. Приложение Media Player придет на смену Groove Music и станет стандартным средством воспроизведения аудио и видео.

В Microsoft обещают, что обновление в ближайшее время станет доступно всем пользователям Windows 11. Загрузить его можно через встроенный сервис Windows Update. А уже осенью 2022-го ожидается второй крупный апдейт под кодовым названием Sun Valley 2.