Резников настаивает на запрете для российских кораблей заходить в мировые порты

Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитывает на жесткую реакцию мирового общества на блокирование Россией акватории Черного и Азовского морей под предлогом учений.
«Международные воды Азовского и Черного морей заблокированы Россией. Наши партнеры дали сильный ответ РФ, поставив оружие Украине. Теперь ожидаем и единой реакции: когда российские корабли не смогут заходить в мировые порты, они поймут цену своей наглости», — написал Резников в Twitter.
Как сообщалось, РФ объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения военных учений.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что «беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях». «Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины», — подчеркивается в заявлении МИД.
В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.
Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что движение судов к морским портам Украины в Азовском море будет заблокировано на период учений, поскольку возможно только с отклонением от рекомендованных путей, соответственно, с ограничениями по осадке.
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