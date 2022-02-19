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Байден предупредил, что войска РФ атакуют Украину в ближайшие дни

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Байден предупредил, что войска РФ атакуют Украину в ближайшие дни

США имеют причины считать, что российские войска планируют атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни заявил президент США Джозеф Байден.

«Мы имеем причины считать, что российские войска планируют и намерены атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы считаем, что они будут нацелены на столицу Украины, Киев — город с 2.8 млн невиновных людей», — сказал Байден в обращении из Белого Дома в пятницу.

Он указал, что США говорят о планах России громко и неоднократно не потому что хотят конфликта, а потому что делают все возможное, чтобы устранить любую причину, по которой Россия может оправдать вторжение в Украину, и чтобы предотвратить продвижение войск РФ.

Байден отметил, что в последние дни было много сообщений о нарушении режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками в попытке спровоцировать Украину на Донбассе.

«Например, обстрел украинского детского сада вчера. Россия ложно утверждала, что он был осуществлен Украиной. Мы также продолжаем видеть больше и больше дезинформации российской общественности, включая то, что сепаратисты, поддерживаемые Россией, заявляют, что Украина планирует начало массивной наступательной атаки на Донбассе. Нет никаких доказательств этих утверждений, и это противоречит простой логике — считать, что украинцы выберут этот момент, когда более 150 тыс. военных находятся на ее границе, чтобы эскалировать конфликт», — добавил президент.

По его словам, государственные медиа России также продолжают выдвигать ложные обвинения в геноциде на Донбассе и распространять сфабрикованные заявления, предупреждающие о якобы украинской атаке на Россию без доказательств.

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Байден подчеркнул, что все это отвечает сценарию, который россияне использовали ранее — создать ложное оправдание, чтобы действовать против Украины.

«Это также отвечает сценарию предлога, о котором США и наши союзники и партнеры предупреждали в течение недель», — считает он.

В то же время Байден подчеркнул, что в это время украинские военные демонстрируют «огромную рассудительность и сдержанность».

отношения с Россией, Джо Байден
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