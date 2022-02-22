ЕС может запретить торговлю российскими гособлигациями

ЕС рассматривает возможность запрета на торговлю гособлигациями РФ в качестве одной из санкционных мер в отношении Москвы. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

В свою очередь агентство Bloomberg информирует, что под санкции ЕС могут попасть более 350 россиян, включая депутатов Госдумы и российских военачальников.

Как информировало агентство Reuters, под санкции попадут те депутаты Госдумы, которые голосовали за признание независимости так называемых ЛНР и ДНР. Кроме того, согласно сведениям агентства, может быть запрещен импорт и экспорт из «республик». Также рестрикции могут быть введены в отношении компаний и банков, сотрудничающих с ДНР и ЛНР. Как сообщили источники агентства в ЕС, ряд членов союза, в том числе Австрия, Венгрия и Италия, предпочли бы более умеренные санкции в ответ на действия РФ в отношении Украины. Согласно сведениям источников агентства в Европейской комиссии, главы МИД ЕС могут согласовать санкции во вторник на встрече в Париже.

Ранее во вторник комитет постоянных представителей стран ЕС («Корепер») согласовал первый блок персональных санкций за признание независимости ЛНР и ДНР, он будет утвержден в течение дня главами МИД ЕС.

Одновременно ряд европейских СМИ со ссылкой на источники сообщил, что послы согласовали список физических и юридических лиц, а также организаций, причастных к решению о признании независимости «республик» Донбасса. Вопрос о финансовых и экономических рестрикциях продолжает обсуждаться, но решения пока нет.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил о созыве в Париже во вторник вечером неформальной встречи министров иностранных дел ЕС для принятия решения по санкциям против РФ. Боррель отказался комментировать возможный объем санкций, заявив лишь, что речь не идет о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета так называемых Донецкой и Луганской народных республик. С их «лидерами» были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.