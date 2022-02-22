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На Луганской ТЭС в Счастье горят уже 3 трансформатора, их не тушат из-за обстрелов

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На Луганской ТЭС в Счастье горят уже 3 трансформатора, их не тушат из-за обстрелов

Горение трех трансформаторов наблюдается на Луганской ТЭС в г.Счастье Луганской области российскими наемниками во вторник, есть угроза распространения пожара еще на три, сообщается в Телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в г.Счастье наблюдается горение 3 трансформаторов (в каждом по 40 т масла), при дальнейшем разливе горючего масла существует угроза распространения пожара на вторую очередь (еще 3 трансформатора). Личный состав и техника ГСЧС в полной готовности находятся на безопасном расстоянии. Обстрелы не прекращаются», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 12:34 в г.Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом смазки и опрокидыванием огня на соседний трансформатор.

Днем ранее г.Счастье остался без энерго-, тепло- и водоснабжения в результате остановки работы Луганской ТЭС вследствие повреждения трех линий электропередач 110 кВ и 220 кВ после интенсивных обстрелов города российскими наемниками. Полиция ограничила въезд транспорта в город.

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Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) предложила признать обстрел г.Счастье и повреждение Луганской теплоэлектростанции чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай со ссылкой на позицию Комиссии ТЭБ и ЧС сообщил, что артиллерийские обстрелы г.Счастье были точечными и имели целью уничтожение критической инфраструктуры.

Луганская ТЭС
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