Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 69/2022 «О всеобщей мобилизации».

Согласно опубликованном на сайте главы государства документу, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1 , 17, 20 части первой 106 Конституции Украины, президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.

Мобилизацию поручено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

Документ предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы и других государственных органов в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.

«Генеральному штабу Вооруженных сил Украины определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации», — говорится в документе.

В нем уточняется, что Кабинет министров должен будет обеспечить финансирование мобилизации и в рамках полномочий других мероприятий, связанных с объявлением и проведением общей мобилизации, а Служба безопасности Украины должна будет осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время мобилизации.

При этом, местные органы исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей должны будут организовать и обеспечить своевременное оповещение и прибывание граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части, временное выделение зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств.

Также они будут должны осуществить призыв военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставку в воинские части и учреждения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины. Государственной пограничной служба Украины, Государственной специальной службы транспорта. Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других воинских формирований Украины.

«Главам областных государственных администраций обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий», — говорится в документе.