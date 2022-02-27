Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с РФ в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова к переговорам с РФ, но не будет вести переговоры их на территории Беларуси.

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», — отметил он во время очередного видеообращения.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал он.

«Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — уверял Песков.