SWIFT заявила о подготовке к отключению российских банков

Система межбанковских платежей SWIFT осведомлена о решении западных стран отключить от нее ряд российских банков и готова выполнить его после соответствующего «правового предписания», говорится в заявлении компании, передает Reuters.

SWIFT сообщила, что сейчас обсуждает с властями европейских стран, против каких именно финансовых учреждений будут введены меры.

В субботу ЕС, США и Канада согласовали новые санкции против России из-за военной операции в Украине. Помимо отключения нескольких российских банков от SWIFT, западные государства объявили о «парализации активов» ЦБ и заморозке активов представителей российских элит и их семей.

Представитель администрации США после этого уточнил, что список банков, которые будут отключены от системы, пока формируется. Он предупредил, что российскую банковскую систему теперь ждет «свободное падение», она будет «изгнана» из международной финансовой системы.