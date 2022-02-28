Бердянск оккупирован россиянами

Согласно оперативной информации по Бердянскому району (Запорожская область), по состоянию на 07.00 район оккупирован, сообщила Запорожская областная государственная администрация в соцсети Фейсбук в понедельник.

Вражеская техника наблюдается в разных громадах.

Согласно информации, в Бердянске во время захвата города один человек убит, еще один ранен. По имеющейся информации, они — охранники предприятия «Бердянские жниварки».

«Бердянский отдел полиции расформирован. Городская власть отказалась от сотрудничества с оккупантами», — отмечено в сообщении.

Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

На протяжении ночи местные жители фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.

В громадах проблема со связью.