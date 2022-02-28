Бердянск оккупирован россиянами

Согласно оперативной информации по Бердянскому району (Запорожская область), по состоянию на 07.00 район оккупирован, сообщила Запорожская областная государственная администрация в соцсети Фейсбук в понедельник.
Вражеская техника наблюдается в разных громадах.
Согласно информации, в Бердянске во время захвата города один человек убит, еще один ранен. По имеющейся информации, они — охранники предприятия «Бердянские жниварки».
«Бердянский отдел полиции расформирован. Городская власть отказалась от сотрудничества с оккупантами», — отмечено в сообщении.
Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.
На протяжении ночи местные жители фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.
В громадах проблема со связью.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016