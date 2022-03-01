Зеленский назвал РФ государством-террористом после удара в центр Харькова

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия превратилась в государство-террориста после ракетного удара по площади свободы в Харькове.

Об этом он заявил в видеообращении.

«Харьков. Удар крылатой ракетой. В крупнейшую площадь Европы. В площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такое утро народа Украины. Ракета в центральную площадь Харькова — откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия — это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет», — подчеркнул президент.

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в свою очерель заявил, что обстрел гражданской инфраструктуры Харькова нарушает законы военного времени.

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Твиттере.

Боррель сообщил, что общался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. «Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты», - написал он.

Тем временем шестерых погибших достали из-под завалов в Харьковской ОГА, раненных не менее семи, спасательная операция продолжается, — заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник.

По информации Антона Геращенко, 1/3 здания ХОГА обрушилась.

Погибших уже 10, раненых более 35. Разбор завалов продолжается.