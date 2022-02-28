Макрон по просьбе Зеленского звонил Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, попросил его прекратить военное наступление на Украину и соблюдать международное гуманитарное право.
«С президентом Зеленским мы постоянно контактируем. Я хочу приветствовать его чувство ответственности. По его просьбе и с учетом гуманитарной ситуации я позвонил президенту Путину. Президенту Путину я повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и настаивал на необходимости немедленного введения режима прекращения огня», — написал Макрон в своем Twitter в понедельник.
Макрон также сообщил, что с началом переговоров между российской и украинской делегациями попросил РФ прекратить обстрелы гражданских лиц и мест их проживания, а также обеспечить безопасность дорог.
«Я просил соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население, например, при доставке помощи. В связи с этим Франция вносит резолюцию в Совет Безопасности ООН. Чтобы ситуация не ухудшилась, я предложил президенту Путину оставаться на связи в ближайшие дни. Мы возобновим обсуждение», — сообщил Макрон.
В свою очередь Кремль сообщил, что Путин заявил Макрону, что «урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».
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