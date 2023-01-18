Держспецзвʼязку: Щодоби Україна відбиває від 5 до 40 потужних DDoS-атак високого рівня

Загроза кібератак з боку рф як на українські системи, так і на європейських партнерів залишається високою, адже концепція російської гібридної війни передбачає використання всіх типів впливу на країну.
На цьому під час пресконференції в Медіацентрі Україна - Укрінформ наголосив голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України Юрій Щиголь.
«Щодоби ми відбиваємо від 5 до 40 потужних DDoS-атак високого рівня. За грудень нами припинено та заблоковано 395 таких атак. Також лише за грудень системою зафіксовано та поінформовано споживачів про 170 тисяч лише спроб експлуатації вразливостей на державних інформаційних ресурсах, які ми захищаємо. Кіберзахист - це наша щоденна робота», - зазначив Щиголь.
Він зауважив, що за 2022 рік урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA зареєструвала 2 194 таких кіберінцидентів. Чверть із них була спрямована проти уряду та місцевих органів влади. Також до галузей, які найбільше атакували, належать енергетика, сектор безпеки та оборони, телеком і розробники, фінансовий сектор, логістика.
Зокрема, Держспецзвʼязку розслідуються також інциденти у приватному секторі - лише тут це близько 200-300 кіберінцидентів за добу, що досліджуються в основному в напівавтоматичному режимі.
Найбільш поширеною практикою, що застосовують російські військові хакери в Україні, є розсилання шкідливого програмного забезпечення, що краде облікові дані або знищує інформаційні системи.
«Такі атаки становлять понад чверть від усіх та можуть бути складовою більш комплексних і потужних операцій. Для підготовки таких атак хакери експлуатують довіру населення до сектору безпеки і маскуються, використовуючи теми, пов’язані із захистом життя та здоров’я громадян і критичної інфраструктури», – додав Щиголь.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023