Держспецзвʼязку: Щодоби Україна відбиває від 5 до 40 потужних DDoS-атак високого рівня

Загроза кібератак з боку рф як на українські системи, так і на європейських партнерів залишається високою, адже концепція російської гібридної війни передбачає використання всіх типів впливу на країну.

На цьому під час пресконференції в Медіацентрі Україна - Укрінформ наголосив голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

«Щодоби ми відбиваємо від 5 до 40 потужних DDoS-атак високого рівня. За грудень нами припинено та заблоковано 395 таких атак. Також лише за грудень системою зафіксовано та поінформовано споживачів про 170 тисяч лише спроб експлуатації вразливостей на державних інформаційних ресурсах, які ми захищаємо. Кіберзахист - це наша щоденна робота», - зазначив Щиголь.

Він зауважив, що за 2022 рік урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA зареєструвала 2 194 таких кіберінцидентів. Чверть із них була спрямована проти уряду та місцевих органів влади. Також до галузей, які найбільше атакували, належать енергетика, сектор безпеки та оборони, телеком і розробники, фінансовий сектор, логістика.

Зокрема, Держспецзвʼязку розслідуються також інциденти у приватному секторі - лише тут це близько 200-300 кіберінцидентів за добу, що досліджуються в основному в напівавтоматичному режимі.

Найбільш поширеною практикою, що застосовують російські військові хакери в Україні, є розсилання шкідливого програмного забезпечення, що краде облікові дані або знищує інформаційні системи.

«Такі атаки становлять понад чверть від усіх та можуть бути складовою більш комплексних і потужних операцій. Для підготовки таких атак хакери експлуатують довіру населення до сектору безпеки і маскуються, використовуючи теми, пов’язані із захистом життя та здоров’я громадян і критичної інфраструктури», – додав Щиголь.