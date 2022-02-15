Сайты Минобороны и ВСУ, а также Приватбанк и Ощадбанк подвергаются DDОS-атаке

Сайты министерства обороны и Вооруженных сил Украины во вторник вечером подвергаются DDОS-атаке, помимо них также атакуются государственные Приватбанк и Ощадбанк, сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDОS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также были атакованы сайты Минобороны и ВСУ», — говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке во вторник.

В нем уточняется, что «не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают».

Ранее стало известно, что в Украине наблюдаются сбои в работе официального сайта Минобороны и ВСУ, а также сервисов двух госбанков.

Кроме того, клиенты государственных ПриватБанка и Ощадбанка сообщают о перебоях в работе мобильных приложений. В частности, замечены проблемы с запуском приложения и проведением платежей.

Со своей стороны пресс-служба ПриватБанка отрицает наличие перебоев в работе банка и называет сообщения об их наличии «дезинформационными». В Ощадбанке же заявили о том, что уже «устраняют неполадки».

DDoS-атака — это целенаправленный поток трафика на тот или иной онлайн-ресурс с целью вывести его из строя.