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На міжнародній агропромисловій виставці у місті Дубай відкрився український павільйон

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У місті Дубай (ОАЕ) 20 лютого відкрився український павільйон на міжнародній агропромисловій виставці Gulfood 2023.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, цьогоріч учасниками виставки є 35 українських компаній - виробників сільськогосподарської продукції.

"Загальна площа павільйону становить 252 кв.м. Це — найбільший стенд від України, який представлений на цій виставці з 2014 року», - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що участь українських експортерів у виставці Gulfood 2023 є дієвим практичним інструментом виходу на ринки Близького Сходу та Африки, налагодження бізнес контактів.

Виставка працюватиме до 24 лютого.

Gulfood - головне місце зустрічі представників світової харчової промисловості, одна з найвпливовіших міжнародних продовольчих виставок світу, що вже чверть століття проходить у м. Дубай (ОАЕ) - головному торговому хабі для експорту на ринки арабських країн. Ця виставка щороку збирає понад 100 тис. відвідувачів з 182 країн світу, більш як 5000 експонентів.

Дубай, Gulfood
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