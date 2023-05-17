Кремінь: В Україні вже діє понад 500 майданчиків для оволодіння українською мовою

На сьогодні в Україні діє понад 500 майданчиків для оволодіння українською мовою.
Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"На території України вже діють понад 500 безкоштовних курсів, розмовних клубів та онлайн-ресурсів, які допоможуть вивчити та вдосконалити мову. Долучитися до курсів з оволодіння мовою можна в бібліотеках, освітніх центрах, інститутах післядипломної педагогічної освіти", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що більшість майданчиків розташовані в Київській області (69) та Києві (27), Львівській (79), Закарпатській (60) та Дніпропетровській (37) областях. Водночас найменшу кількість пропозицій із вивчення державної мови представлено в Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській областях.
"Окрім цього, на англомовній версії офіційного сайту уповноваженого створено окрему сторінку, де представлено корисну інформацію про навчальні ресурси та курси для іноземців, які вирішили вивчати українську мову. Загалом зібрано 17 локацій із платними та безоплатними можливостями вивчення мови", - йдеться в повідомленні.
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