Макрон запросив Орбана на зустріч для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Париж наприкінці цього тижня для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Про це пише Politico з посиланням на дипломата з іншої європейської країни у столиці Франції.

Зазначається, що Париж вважає, що Орбана все ще можна переконати підтримати вступ України до Євросоюзу.

За словами чиновника, Орбан “підвищив ставки”, щоб отримати більше грошей від ЄС.

«Це суто тактичний момент… тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди», – сказав чиновник виданню на умовах анонімності.

Дипломат назвав погрози Обрана політичною виставою і намагався протистояти враженню, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам, кажучи: Ще один день, ще один лист з Будапешта. Що нового?

Але ще один високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС сказав, що Орбану стає все важче “злазити зі свого дерева”. Він додав, що цього разу Орбан, здається, справді дав зрозуміти, що не поступиться у питанні вступу України, навіть якщо отримає більше коштів від ЄС.

За словами співрозмовника, проблема з позицією Орбана полягає в тому, що вона ускладнює досягнення типового компромісу в межах EUCO, оскільки питання було “бінарним”. Він додав, що “або ми ухвалюємо рішення в грудні, або ні”.

Але з іншого боку дипломат зауважив, що у листі Орбана були пропущені два моменти, які він порушував у своєму попередньому листі до глави Євроради Шарля Мішеля: Якщо ви порівняєте два листи, то помітите, що він більше не згадує про незгоду з гарантіями безпеки для України та санкціями проти росії.