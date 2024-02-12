Режисер українського фільму "20 днів у Маріуполі" отримав премію DGA Awards

Журналіст і режисер українського документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards). Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті кінопремії.
Журналіста відзначили у категорії "Видатні режисерські досягнення в галузі документалістики".
"Лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за видатні режисерські досягнення в документальному кіно за 2023 рік став: Мстислав Чернов. "20 днів у Маріуполі". Це перша номінація пана Чернова на премію DGA", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, стрічка "20 днів у Маріуполі" стала режисерським дебютом фотографа, відеографа, письменника та воєнного кореспондента з досвідом роботи у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані Мстислава Чернова. Також у створенні картини брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.
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