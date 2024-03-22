ВВС: У звітах росіян про хід війни в Україні додано "бєлгородський напрямок"

У щоденних звітах, які публікує російське міністерство оборони про хід війни з Україною, з неділі з'явився новий пункт - "бєлгородський напрямок".
Судячи з пресрелізів, за нього відповідає угруповання "Захід", передає УНН із посиланням на ВВС.
Раніше у своїх регулярних зведеннях російське військове відомство згадувало лише назви українських населених пунктів. Представники військових виділяли серед іншого Донецький, Куп'янський, Авдіївський, Херсонський та Південнодонецький напрямки.
"бєлгород та бєлгородську область з початку минулого тижня щодня атакують за допомогою безпілотників та ракетних установок залпового вогню. За цей час загинули щонайменше 19 людей", - йдеться у повідомленні.
Напередодні російський диктатор володимир путін заявив, що російська влада має намір забезпечити безпеку прикордонних регіонів, але не уточнив, як саме вона має намір це зробити.
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