Енергоатом два роки платив зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС, які вимушено покинули свої домівки, але тепер припинить це робити. Про це повідомила пресслужба компанії.

Працівники ЗАЕС досі отримували 2/3 заробітної плати, або один посадовий оклад за вимушений простій. Однак довгий час перебування у простої може негативно вплинути на рівень їхньої кваліфікації, вважають у держкомпанії.

"У звʼязку з цим Енергоатом закликає працівників ЗАЕС звертатися до Дирекції з персоналу щодо переведення на вакантні посади. Це надасть можливість зберегти свої професійні навички, опанувати нові спеціальності, забезпечити себе повноцінною заробітною платою", - йдеться в заяві.

Для таких працівників є вакансії у структурних підрозділах компанії у Нетішині, Вараші, Южноукраїнську, Славутичі та Києві. Робітникам обіцяють забезпечити необхідне навчання та бронювання військовозобовʼязаних.

"У разі відмови зайняти вакантні посади в компанії, НАЕК буде вимушений переглядати умови зайнятості працівників Запорізької атомної електростанції, які перебувають у вимушеному простої, та розглядати питання про тимчасове призупинення трудових договорів", - додали в компанії.

З початку повномасштабної війни Енергоатом працевлаштував 539 працівників окупованої Запорізької АЕС на інші посади. Крім того, у відрядженнях та за роз’їзним характером працюють 710 осіб. У простій з підвищеною оплатою в розмірі одного посадового окладу компанія перевела 2177 працівників ЗАЕС, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.