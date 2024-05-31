ЗСУ ракетами ATACMS уразили Керченську поромну переправу

Сили оборони України успішно уразили ракетами ATACMS Керченську поромну переправу, суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.
Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив повідомив у Фейсбуці.
«Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму», - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що цей об’єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО - «Панцир», «Тор», «Тріумф». «Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників», - додали в Генштабі.
Зазначається, що в результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціювання всієї Керченської переправи.
«Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам’ятати: Крим – це Україна», - підкреслили в Генштабі.
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