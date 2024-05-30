Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Українцям нагадали про штрафи за їзду на авто без страховки

109

Їзда на авто – це постійні ризики, і саме тому в Україні є страхування транспорту. Це допомагає покрити збитки від пошкодженого транспорту – така процедура є обов’язковою на території нашої країни.

Саме час розібратися, який штраф за їзду без страховки в Україні у 2024 році.

Як відомо, обов’язкове автострахування в Україні регулюється Законом України Про ОСЦПВ (№ 1961-VI від 01.07.2004 року) – зміни набули чинності 1 січня 2005 року.

Страховка – у списку документів, які водій завжди повинен возити з собою. Згідно з пунктом 2.1.г ПДР, водій повинен мати паперовий або електронний договір обов’язкової страховки.

Відсутність страховки вважається серйозним порушенням і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Штраф також чекає і на водіїв без страховки, які порушили ПДР або стали учасниками ДТП – доведеться заплатити суму, рівну 25-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі ст. 126 КпАП, штраф за їзду без страховки становитиме від 425 до 850 грн, залежно від ситуації.

Суму штрафу визначатиме патрульний. Наприклад, якщо водій має страховку, але не може надати документ правоохоронним органам, то сума штрафу може бути мінімальною, або водій просто отримає словесне попередження.

Так, штрафи за їзду без страховки в Україні 2024 виглядають так:

  • 450 грн – якщо водій придбав поліс, але не зміг пред’явити;
  • 850 грн – якщо поліс прострочений;
  • 850 грн – якщо водій без автостраховки став винуватцем ДТП.

Зазначимо, що якщо водій-порушник не має страховки, то йому потрібно буде сплатити штраф за порушення ПДР і штраф за відсутність поліса.

Не зобов’язані оформляти страховий поліс учасники бойових дій, інваліди війни та інваліди 1 групи, а також водії, які перебувають за кермом ТЗ, що належить інваліду 1 групи.

Якщо водій із цього переліку потрапить у ДТП або стане винуватцем аварії, то компенсацію постраждала сторона отримає коштом фондів МТСБУ.

страховка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 30 мая 2024
Среда, 29 мая 2024
Вторник, 28 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023