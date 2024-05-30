Українцям нагадали про штрафи за їзду на авто без страховки

Їзда на авто – це постійні ризики, і саме тому в Україні є страхування транспорту. Це допомагає покрити збитки від пошкодженого транспорту – така процедура є обов’язковою на території нашої країни.

Саме час розібратися, який штраф за їзду без страховки в Україні у 2024 році.

Як відомо, обов’язкове автострахування в Україні регулюється Законом України Про ОСЦПВ (№ 1961-VI від 01.07.2004 року) – зміни набули чинності 1 січня 2005 року.

Страховка – у списку документів, які водій завжди повинен возити з собою. Згідно з пунктом 2.1.г ПДР, водій повинен мати паперовий або електронний договір обов’язкової страховки.

Відсутність страховки вважається серйозним порушенням і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Штраф також чекає і на водіїв без страховки, які порушили ПДР або стали учасниками ДТП – доведеться заплатити суму, рівну 25-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі ст. 126 КпАП, штраф за їзду без страховки становитиме від 425 до 850 грн, залежно від ситуації.

Суму штрафу визначатиме патрульний. Наприклад, якщо водій має страховку, але не може надати документ правоохоронним органам, то сума штрафу може бути мінімальною, або водій просто отримає словесне попередження.

Так, штрафи за їзду без страховки в Україні 2024 виглядають так:

450 грн – якщо водій придбав поліс, але не зміг пред’явити;

850 грн – якщо поліс прострочений;

850 грн – якщо водій без автостраховки став винуватцем ДТП.

Зазначимо, що якщо водій-порушник не має страховки, то йому потрібно буде сплатити штраф за порушення ПДР і штраф за відсутність поліса.

Не зобов’язані оформляти страховий поліс учасники бойових дій, інваліди війни та інваліди 1 групи, а також водії, які перебувають за кермом ТЗ, що належить інваліду 1 групи.

Якщо водій із цього переліку потрапить у ДТП або стане винуватцем аварії, то компенсацію постраждала сторона отримає коштом фондів МТСБУ.