У Британії назвали втрати рф з початку великого вторгнення в Україну

За підрахунками Великої Британії, з початку великого вторгнення рф в Україну втрати російських військ перевищили 465 тисяч.

Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати росії в Україні - кількість вбитих і поранених - становили 980 людей. Про це повідомив дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян, повідомляє "Європейська правда"

Нараян у своєму виступі навів кілька чисел у відповідь на заяву новоспеченого міністра оборони росії Андрєя Бєлоусова про необхідність ведення війни в Україні з "мінімальними людськими втратами".

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сьогодні минуло 825 днів, і "за цей час "понад 465 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені".

"Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні – кількість вбитих і поранених – становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1000 на день. Це близько 30 тисяч на місяць. Це найвищий показник з початку цієї війни", - додав британський дипломат.

Представник Британії в ОБСЄ вказав, що для росії найкращим варіантом "мінімізувати людські втрати" в Україні було б завершення розв'язаної нею війни.

"Економістам не потрібно нагадувати про оману щодо безповоротних втрат. Якщо подивитися на дані об'єктивно, то вони вказують на жахливі втрати для такої країни, як росія – в людських життях, матеріальних засобах і авторитеті", - вважає Нараян.