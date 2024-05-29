Свириденко: Програму «Український кешбек» запустять до кінця літа

Програму «Український кешбек», яку президент анонсував ще взимку, запустять до кінця літа.
Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко на презентації каталогу виробників української техніки для громад.
«Напевно, ви чули про кешбек для українських товарів. Сподіваюся, що у липні-серпні має бути запуск. Деталі ми потім розповімо, але суть у тому, що українці, купуючи українські товари, отримуватимуть кешбек на свою картку», – сказала Свириденко.
За її словами, це збільшуватиме лояльність до українського бренду та стимулюватиме українське виробництво.
Свириденко додала, що у державному бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.
Такі ініціативи мають три основні цілі: розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки та збільшення несировинного експорту.
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