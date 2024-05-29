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Радник прем'єра: Собівартість електроенергії з доставленням складає близько 8 грн за кВт

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Собівартість електроенергії з доставленням зараз перебуває на рівні близько 8 грн за кВт-год, сказав радник прем'єр-міністра, колишній в.о. міністра енергетики й член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко в інтерв'ю Апострофу.

"Ринкова вартість енергії від виробників сьогодні складає близько 4 грн за кВт-год (а з 1 червня вона очікувано зросте). Тариф на передачу мережами НЕК "Укренерго" складає 63 коп. Тариф на розподіл обленерго відрізняється в різних областях залежно від будови мереж, структури й обсягів споживання, але його середнє значення по Україні – близько 1,8 грн. Поставка в середньому коштує 15 коп.", – розказав Бойко.

"Якщо скласти всі ці складові ціни, виходить, що собівартість енергії з її доставкою складає близько 6,6 грн за кВт-год без ПДВ або близько 8 грн за кВт-год з ПДВ", – порахував він.

Бойко визнав, що до 8 грн роздрібний тариф для населення навряд чи підвищать, бо це "суттєве навантаження".

"Тому новий тариф має стати певним компромісом між економікою і політикою: між реальною вартістю енергії, фінансовими можливостями двох державних компаній, які дотують тарифи, і можливістю населення сплачувати за енергію", – сказав Бойко.

За його словами, в уряді триває непроста дискусія щодо величини майбутнього тарифу.

електроенергія, Бойко, тарифи
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