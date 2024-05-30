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МО: В Україні пройшли випробування роботизованої техніки, призначеної для медичної евакуації з поля бою

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В Україні провели демонстраційні випробування роботизованої техніки, призначеної для медичної евакуації з поля бою. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, зокрема автомобільну техніку та наземні роботизовані платформи.

Основна мета демонстраційних випробувань – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у 2024 році. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Захід з нагоди Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги організували Міністерство оборони спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ. На нього запросили представників посольств різних країн.

"Нам потрібні безпілотні наземні машини для швидкої евакуації та підтримка партнерів для їх впровадження", – заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Міноборони капітан медичної служби Олександр Данилюк.

"Кожна година зволікання в медичній евакуації може коштувати життя поранених захисників. Нам вкрай необхідно впроваджувати технології, які дозволять швидко евакуювати поранених з поля бою", – зазначила начальниця відділу політик медичного постачання департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева.

За її словами, роботизовані системи поки що неможливо закуповувати за бюджетні кошти, тому потрібна підтримка партнерів. Крім того, необхідна допомога в удосконаленні цих систем для їх кращого застосування і збереження людських життів.

"Наші виробники вміють робити якісні продукти, але для їх закупівлі потрібні додаткові кошти. Тому ми показали ці зразки техніки представникам країн-партнерів, щоб вони допомогли нам у закупівлі цих засобів для війська", – наголосила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

евакуація
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